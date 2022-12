Unfallopfer ist verstorben

Neuendorf am Damm (vs) - Der 27-jährige Transportfahrer, der am Freitag vor Weihnachten (23.30 Uhr) auf der L 21 zwischen Karritz und Neuendorf am Damm bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist tot, teilte gestern die Polizei mit. Er ist am Montag in einem Krankenhaus in Stendal an seinen schweren Verletzungen verstorben.