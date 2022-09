Weteritz: Drei Verletzte nach Sekundenschlaf

Weil der Fahrer nach eigenen Angaben am Steuer kurz einschlief, verletzten sich drei Menschen am Wochenende. Eine beteiligte sogar schwer.

Weteritz (vs) - Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen Weteritz und Jerchel ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-jährige Fahrer eines BMW nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen. Aufgrund dessen geriet das Auto in einen Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen.