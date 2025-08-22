In Wallhausen ist in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Ein Hubschrauber der Polizei suchte in der Nacht vergeblich nach den flüchtigen Tätern.

Geldautomat gesprengt: Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei in Wallhausen nach den Tätern.

Wallhausen. – Wie die Polizei mitteilt, ist in Wallhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) im Bereich Steintor am Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden.

Gegen 3.47 Uhr hörten Anwohner zwei Detonationsgeräusche und sahen mehrere Personen, die in einem dunklen Auto flüchteten, so die Polizei. Die Trümmer seien über mehrere Meter verstreut.

Bei der anschließenden Suche nach den Tätern sei ein Hubschrauber eingesetzt worden. Kriminaltechniker sicherten nach Angaben der Polizei Spuren am Tatort. Die vor Ort gefundenen Geldkassetten seien beschädigt und mit Markiertinte gefärbt gewesen.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Telefonnummer 0345/224-1291 zu melden.