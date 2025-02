Am Wochenende ist es in einem Mehrfamilienhaus in Jerichow (Jerichower Land) zu einem Kellerbrand gekommen. Die Polizei ermittelt. Die Bewohner haben Glück.

Brand in Mehrfamilienhaus in Jerichow: Defekt Schuld am Feuer im Keller?

Die Feuerwehr in Jerichow musste zu einem Einsatz an der Bahnhofstraße ausrücken.

Jerichow - Am späten Nachmittag vom 8. Februar 2025 ist es an der Bahnhofstraße in Jerichow in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen.

Welchen Schaden Feuer im Mehrfamilienhaus in Jerichow anrichtet, ist noch unklar

Nach Informationen der Polizei soll das Feuer in einem Heizungsraum im Keller ausgebrochen sein, mutmaßlich im Bereich einer Holzheizung. Ob ein Defekt vorlag oder es eine andere Ursache gab, ist derzeit noch unklar. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit ebenfalls noch keine Aussage getroffen werden.

Wichtig für die Bewohner: Das Haus ist laut Polizei weiterhin bewohnbar.