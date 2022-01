Einbruch in Lotto-Laden: Polizei in Genthin ermittelt

In Genthin wurde laut Polizei versucht, in einen Lotto-Laden einzubrechen.

Die Polizei in Genthin sucht nach einem Einbrecher.

Genthin (vs) - Die 43-jährige Inhaberin des Geschäftes teilt den Polizeibeamten mit, dass sie am 24. Januar um 16 Uhr ihr Geschäft in der Uhlandstraße abgeschlossen und verlassen hat. Gegen 23.17 Uhr wurde von der Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung gemeldet.

Sie begab sich laut Polizei zum Laden und stellte fest, dass unbekannte Täter bei der Eingangstür das Zylinderschloss beschädigt und zerstört haben. Diese Tür öffneten die Täter, jedoch war der Laden noch mit einem Sicherheitsrolladen gesichert. Den Sicherheitsrolladen beschädigten die Täter stark, gelangten aber nicht in den Laden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03921/920-0 zu melden.