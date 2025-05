Flammen schlagen aus dem Fenster nach draußen. Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonnabend im Einsatz.

Evakuierung aus Genthiner Mietshaus: Küche brennt in der Nacht

Wohnungsbrand in Genthin-Süd

In der Gröblerstraße in Genthin brannte die Küche einer Wohnung im oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses.

Genthin - Nächtlicher Wohnungsbrand in Genthin-Süd. In der Nacht zu Sonnabend wurden Feuerwehrleute der Ortswehren Genthin, Altenplathow und Mützel gegen zwei Uhr früh in die Gröblerstraße gerufen.

Feuerwehrleute löschen unter Atemschutz brennende Küche

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen Flammen durch das bereits durchgebrannte Fenster in einer Wohnung im dritten Obergeschoss, berichtet der Genthiner Feuerwehrsprecher Michael Voth. Dort brannte es in der Küche. Der Mieter konnte die Wohnung selbständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut.

Das Feuer schlug durch das Fenster nach draußen. Foto: Michael Voth

Feuerwehrleute unter Atemschutz gingen in die Brandwohnung, um das Feuer in der Küche zu löschen. Parallel dazu wurden die restlichen Mieter des Hauseingangs evakuiert, die Drehleiter und eine Löschwasserversorgung aufgebaut. „Als Herausforderung erwies sich hier die räumliche Enge im Wohnquartier, welche ein mehrmaliges Rangieren der Einsatzfahrzeuge und Umparken von Autos erforderte“, so Michael Voth.

28 Menschen müssen in der Nacht evakuiert werden

Insgesamt seien durch die Feuerwehr 28 Personen evakuiert und betreut worden. Die Brandwohnung selbst ist durch das Feuer bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. An der darunterliegenden Wohnung entstand in Folge des Löscheinsatzes ein leichter Wasserschaden.

Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen mehr als zwei Stunden im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.