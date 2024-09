Ein 62-jähriger Autofahrer hat sich in Genthin eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das irre Schauspiel endete in einem Waldstück - und im Wasser.

Genthin. War es das wert? Die Angst eines 62-Jährigen vor der Polizei hat am Freitagabend in Genthin zu einer wilden Verfolgungsjagd bis in den Genthiner Ortsteil Redekin geführt.

Nach Polizeiangaben führten die Ordnungshüter am Freitagabend gegen 19.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Karl-Liebknecht-Straße durch.

Doch plötzlich gab der Fahrzeugführer Gas und ergriff die Flucht vor der polizeilichen Kontrolle. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug mit Sonder- und Wegerechten und leuchtendem Anhaltesignal, das vom Autofahrer aber missachtet wurde.

Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Genthiner Waldstück

Die Verfolgungsjagd endete erst in einem Waldstück nahe Redekin im Wendeburggraben. Demnach, so die Polizei, sei der Mann in einen engen Waldweg hineingefahren, der in einer Brücke für Fahrräder mündete.

Diese Brücke versuchte der Mann zu überfahren und fuhr dabei gegen ein kleines Mauerstück. Das Fahrzeug durchbrach das Mauerstück, sodass die Fahrzeugfront im Wasser des Wendeburggrabens stand.

Der 62-jährige Beschuldigte konnte daraufhin durch die Polizeibeamten gestellt werden. Anschließend ergab der freiwillige Atemalkoholtest einen Promillewert von 1,29. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten fuhren im Anschluss in das Krankenhaus Burg, um dort die Blutprobenentnahme durchzuführen. Auf den Beschuldigten kommen nun zwei Strafanzeigen wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu.