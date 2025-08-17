weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Genthin
    4. >

  4. Hannover 96-Fans bedrohen Mitarbeiterin nach DFB-Pokalspiel in Cottbus

Übergriffe nach auswärtsspiel Nach DFB-Pokalspiel in Cottbus: Hannover-Fans randalieren auf Rasthof an der A2 und bedrohen Mitarbeiterin

Unschönes Ende einer Auswärtsfahrt: Fans von Hannover 96 haben am Samstag auf einem Rastplatz an der A2 bei Schopsdorf randaliert und dort eine Mitarbeiterin tätlich angegriffen.

Von Henning Paul 17.08.2025, 11:26
Fans von Hannover 96 haben sich - mild ausgedrückt - nach dem DFB-Pokalspiel in Cottbus richtig daneben benommen.
Fans von Hannover 96 haben sich - mild ausgedrückt - nach dem DFB-Pokalspiel in Cottbus richtig daneben benommen. Foto: dpa

Schopsdorf - Auf einem Rastplatz in Schopsdorf bei Genthin ist es am Samstagnachmittag zu strafrechtlich relevanten Vorfällen durch Fußballfans von Hannover 96 gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.