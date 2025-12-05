Ein Wohnungsbrand mit Menschen in Gefahr wird gemeldet. Vor Ort stellt sich die Situation anders dar.

Genthin - Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in die Einsteinstraße in Genthin ausgerückt. „Grund war die Meldung über einen Wohnungsbrand mit Gefahr für Menschen“, wie Feuerwehrsprecher Michael Voth mitteilte.﻿

Vor Ort zeigte sich jedoch, dass nicht eine Wohnung, sondern ein Kinderwagen im Hausflur brannte, wodurch es zu einer deutlichen Rauchentwicklung kam. Beim Eintreffen der sieben Fahrzeuge mit Einsatzkräften aus Genthin und Altenplathow war das Feuer bereits gelöscht.﻿

Einsatz in Genthin ist nach weniger als 60 Minuten beendet

„Allerdings musste der Flur gesichert und durchgelüftet werden“, erklärte der Sprecher. Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute noch geraume Zeit im Einsatz.﻿

Der Einsatz konnte nach etwa 45 Minuten beendet werden. Währenddessen war die Einsteinstraße für Autofahrer nur eingeschränkt befahrbar, einige Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen.﻿