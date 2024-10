Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Genthin: In einem Mehrfamilienhaus ist ein Kellerabteil in Flammen aufgegangen, das Haus wurde vorsichtshalber evakuiert.

Mehrfamilienhaus in Genthin evakuiert: Keller geht in Flammen auf - hoher Sachschaden entstanden

Die Feuerwehr in Genthin ist zu einem Einsatz zu einem Mehrfamilienhaus angerückt, in dem ein Keller in Brand geraten war.

Genthin - Schreckmomente in Genthin (Jerichower Land): In einem Mehrfamilienhaus an der Mützelstraße war am späten Nachmittag vom 30. September 2024 ein Kellerabteil in Flammen aufgegangen. Das Haus sei evakuiert worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Die Genthiner Feuerwehr habe den Brand löschen können und es sei „ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich“ entstanden. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, wie es weiter heißt.

Durch Brand wird Stromversorgung beschädigt

Nach fast drei Stunden konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Es gab aber Probleme: Durch den Brand sei das Kabel der Hauptstromversorgung beschädigt worden, sodass die komplette Stromversorgung beeinträchtigt wurde.

Die Kriminalpolizei nahm eine Anzeige zur Brandursachenermittlung auf und sicherte Spuren.