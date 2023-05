Brennender Polter löst ein Bodenlauffeuer aus. Feuerwehr ist am Sonnabend mehr als zwei Stunden im Einsatz.

Die Genthiner Feuerwehr war am Pfingstsonnabend im Einsatz.

Genthin/Zabakuck - Einen brennenden Holzstapel musste die Genthiner Feuerwehr am Sonnabend in der Rathenower Heerstraße in der Nähe des Ortes Zabakuck löschen.

Gegen 20.30 Uhr war die wehr alarmiert worden und fand am Einsatzort einen Holzpolter, also gestapeltes Holz, in Vollbrand. Rings herum gab es außerdem ein kleines Bodenlauffeuer. Durch die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, sei der Brand laut Polizeiangaben schnell gelöscht worden.

Mehr als 30 Feuerwehrleute sind bis 23 Uhr im Einsatz

Vor Ort waren mehr als 30 Feuerwehrleute der Wehren Genthin, Mützel, Brettin und Roßdorf mit sechs Fahrzeugen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung am Holzpolter aus. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei. sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.