In der Nacht zu Dienstag hat es zwei Brände gegeben. Schuppen und Garage standen in Flammen.

In der Hasenholztrift in Genthin brannte ein Garagenkomplex.

Genthin - Zweimal mussten die Genthiner Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag ausrücken, um Brände zu löschen. Zuerst waren Genthiner Feuerwehrleute gegen 23 Uhr in die Feldstraße gerufen.

Auf einem Gartengrundstück stand ein kleiner Schuppen in Flammen und brannte komplett nieder. In einer Stunde wurden die Flammen gelöscht. Die Polizei schätzt in einer ersten Mitteilung den Schaden auf rund 1000 Euro.

Gelagerte Gegenstände werden Opfer der Flammen

Gegen ein Uhr in der Nacht, gab es den nächsten Brand in einem Garagenkomplex in der Hasenholztrift. „Den 23 Einsatzkräften aus Genthin, Altenplathow und Brettin gelang es zwar auch hier das Feuer zu löschen, die in der Garage gelagerten Gegenstände konnten jedoch nicht mehr gerettet werden“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Voth.

Auch die Nachbargarage sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne. Beide Brandstätten dürfen aktuell nicht betreten werden. In der Hasenholztrift hat die Polizei am Dienstag die Spurensuche und am Tatort fortgesetzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder im Revierkommissariat Genthin zu melden.