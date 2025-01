Etwa 200 Kilogramm bringen die Tafeln und Kästen an Schokolade auf die Waage, die von der Polizei in Genthin aus einem Auto beschlagnahmt wurde.

Genthin. - Die wohl verrückteste Diebesgeschichte vom Wochenende liefert ein Autofahrer, der mit einem Mitfahrer am 18. Januar in Genthin unterwegs gewesen ist. Die Polizei beschlagnahmte unzählige Tafeln Schokolade.

Lesen Sie auch: Männer hindern Zug in Genthin an der Weiterfahrt und erzwingen Vollbremsung.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Berliner Chaussee wurde der Wagen gestoppt. Die Beamten staunten nicht schlecht über das, was sie im Fahrzeug gefunden haben. Eine nicht handelsübliche Menge an Schokolade, wie es im Juristensprech heißt. Oder anders formuliert: Schoko-Tafeln mit einem Gewicht von 200 Kilogramm, gehortet in Taschen und Tüten auf der Rückbank und im Kofferraum.

Der Fahrzeugführer habe den Beamten ein dreiseitiges Schreiben übergeben, wonach er ein Geistlicher sei und keine Personaldokumente besitze.

Polizei findet in Genthin bei Schokoladen-Diebe präparierte Jacken

Vielmehr ist der Mann ein dreister Schokoladendieb, der aufgeflogen ist. Im Auto sind Jacken gefunden worden, deren Taschen so präpariert gewesen waren, dass sie von Ladendieben genutzt werden können, wie es heißt. In den Taschen befanden sich noch einige Tafeln Schokolade.

Auch interessant: Genthiner Wahrzeichen gerettet: Geld für die Sanierung des Wasserturms ist da

Außerdem wurde bei der Kontrolle der Handys der beiden Männer festgestellt, dass die Suchhistorie der Navigationsfunktion Adressen von mehreren Filialen einer bestimmten Supermarkt-Kette im Raum Brandenburg und Berlin aufwies. Einer der beiden Schoko-Freunde war bereits wegen mehrerer Diebstahlshandlungen polizeibekannt.

Die süße Diebesbeute soll einen Wert im oberen vierstelligen Bereich haben. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Herkunft der Schokolade auf.