Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Freitag, 30. Mai 2025, im Einsatz. Die Tangermünder Chaussee ist für die Unfallaufnahme gesperrt.

Feuerwehr rettet einklemmte Personen in Stendal

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt kamen bei einem Verkehrsunfall am 30. Mai gegen 16.50 Uhr in Stendal zum Einsatz.

Stendal - Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag, 30. Mai 2025, gegen 16.50 Uhr an der Tangermünder Chaussee in Stendal, Richtung Bindfelde, ereignet. Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten den Verletzten zu Hilfe.