Zu einem Glätteunfall ist es am Mittwoch, 8. Januar 2025, in Genthin (Jerichower Land) gekommen. Eine Frau ist mit einem Ford am Morgen in eine Leitplanke gekracht.

Unfall in Genthin: Frau kracht mit Auto auf Berliner Chaussee auf glatter Fahrbahn in eine Leitplanke

Die Polizei in Genthin ist in den Morgenstunden vom 8. Januar 2025 zu einem Unfall auf der Berliner Chaussee ausgerückt.

Genthin - Mit einem Schrecken ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen, 8. Januar 2025, in Genthin davongekommen. Die Frau ist mit einem Ford auf der Berliner Chaussee in eine Leitplanke gekracht.

Glatte Fahrbahn führt in Genthin zu einem Unfall - Ford kracht in eine Leitplanke

Laut Polizei ist die Fahrerin mit ihrem Wagen gegen 4.50 Uhr in Richtung Brandenburg unterwegs gewesen, als es zum Unfall in Höhe der Brücke gekommen ist. Als Ursache wird in einer Mitteilung die glatte Fahrbahn benannt.

Durch den Aufprall sind die Airbags im Wagen ausgelöst worden, es ist ein Sachschaden entstanden.