Am 24. Dezember kollidierte ein 80-jähriger Autofahrer mit einem geparkten Pkw in Genthin.

Genthin (vs) - An Heiligabend gegen 18.14 Uhr befuhr ein 80-jähriger Opel-Fahrer die Gröblerstraße in Genthin in Richtung Friedenstraße. Aufgrund des einsetzenden Schneefalls wurde seine Sicht behindert, sodass es zur Kollision mit einem geparkten Pkw VW kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.