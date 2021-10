Zeugen gesucht: Brutale Täter in Weferlingen prügeln auf 28-Jährigen mittels Baseballschläger ein

In der Nacht vom 15. Oktober 2021 zum 16. Oktober 2021 kam es in der Straße „Amtsfahrt“ in Weferlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Oebisfelde-Weferlingen (vs) - In der Nacht vom 15. Oktober 2021 zum 16. Oktober 2021, gegen 23.54 Uhr, kam es in der Straße „Amtsfahrt“ in Weferlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Geschädigt wurde dabei ein 28-jähriger Deutscher aus Papenrode.

Laut des Geschädigten und zwei weiterer Zeuginnen im Alter von 29 und 39 Jahren sollen zwei unbekannte männliche Täter, welche sich zuvor in einer Gruppe von 5-6 Personen befunden haben, auf den Geschädigten zugegangen sein. Einer der beiden Männer habe dabei bereits einen Baseballschläger bei sich getragen.

Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Zuge sich der Geschädigte zu Boden warf, um sich mit seinen Füßen gegen die Angreifer zu wehren. Dabei wurde viermal mit dem Baseballschläger gegen das Knie des Geschädigten geschlagen. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter in Richtung der Straße „Kirchplatz“. Durch die Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte unter folgender Telefonnummer: 03904 4780