Schlimme Szenen auf der Autobahn 2: Am Montag, 30. Juni 2025, ist bei Burg ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Mit schlimmen Folgen für den Fahrer, der eingeklemmt wurde.

Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ist es zwischen Burg und Theeßen zu einem heftigen Unfall gekommen: Ein Transporter ist auf einen Lkw aufgefahren.

Burg - Dramatische Minuten auf der Autobahn 2. In Fahrtrichtung Berlin ist es am Montagnachmittag, 30. Juni 2025, zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Theeßen zu einem heftigen Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Crash hat sich vor der Vollsperrung der A2 bei Ziesar ereignet, wie es auf Nachfrage von der Autobahnpolizei heißt. Ein Transporter war kurz vor 16 Uhr auf einen Lkw aufgefahren, der Fahrer ist dabei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt worden.

Kurz nach der Alarmierung durch die Leitstelle vom Jerichower Land war die Feuerwehr Burg vor Ort. Das Fahrzeug wurde gesichert, der Brandschutz hergestellt und die Rettungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Impressionen vom Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Burg-Ost und Theeßen: In Fahrtrichtung Berlin war ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemt. Foto: Feuerwehr Burg

Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber beim Unfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen Burg und Theeßen vor Ort. Foto: Feuerwehr Burg

Durch den gezielten Einsatz von schwerem Rettungsgerät sei es zügig gelungen, den Mann aus seiner ernsten Lage zu befreien, lässt die Feuerwehr wissen. Er ist dann umgehend vom Rettungsdienst übernommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beim Unfall auf der A2 zwischen Burg und Theeßen mussten in Fahrtrichtung Berlin ausgelaufene Betriebsstoffe von der Feuerwehr aus Burg aufgenommen werden. Foto: Feuerwehr Burg

Im Anschluss an die technische Rettung galt es für die Feuerwehr, die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen. Nach eineinhalb Stunden traten die Einsatzkräfte den Rückweg zum Gerätehaus an.