Zu viel Promille für Chauffeurdienst in Genthin

Genthin - Im Rahmen der Streifentätigkeit haben Beamte am 22. OKtober gegen 7.40 Uhr an der Ecke B1/Magdeburger Straße einen 29-Jährigen kontrolliert, der seine Freunde nach Hause fahren wollte. Die Fahrt endete dann jedoch vorzeitig. Was war passiet?

Blutprobe im Krankenhaus

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen vorläufigen Wert von 1,07 Promille ergab. Im Revierkommissariat wurde daraufhin ein beweissicherer Atemalkoholwert erhoben. Dieser zeigte jedoch einen Wert, der bereits im Straftatbereich lag. Daraufhin wurde der junge Mann nach Stendal zur Blutprobenentnahme gebracht und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Promillegrenze für Kraftfahrzeugführer bei 0,5 Promille liegt. Wer diesen Wert überschreitet, muss mit einem Bußgeldverfahren oder ab einem Wert über 1,1 Promille mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.