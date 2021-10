Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend bei einem Unfall nahe Halberstadt gegen eine Hauswand gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war sie gegen 19 Uhr auf der Dorfstraße in Mahndorf unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, den Grünstreifen überfuhr, mit einer Metallstange und einem Wegweiser kollidierte, bevor sie an der Hauswand zum Stehen kam.

Die Beamten gehen von einem wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug aus.