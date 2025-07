Schließungen und Entlassungen: Kita-Krise in Sachsen-Anhalt verschärft sich im Wochentakt

Kitas in Sachsen-Anhalt machen eine schwere Zeit durch.

Magdeburg. - Die Kita-Krise in Sachsen-Anhalt spitzt sich weiter zu. Allein in Halle stehen in diesem Jahr 500 Betreuungsplätze zur Disposition, wie kürzlich bekannt wurde. Schließungen von ganzen Einrichtungen und Stellenabbau beim Personal sind nicht ausgeschlossen. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung darüber berichtet.