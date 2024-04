Die Rettung von drei kleinen Yorkshire-Terrier-Welpen in Halberstadt bewegte zahlreiche Menschen. Nun hat sich die Polizei in den Fall eingeschaltet. Sie sucht den ursprünglichen Besitzer der Hunde.

Die drei kleinen Hunde wurden in einem hohlen Baum in den Spiegelsbergen bei Halberstadt ausgesetzt. Die Polizei fahndet jetzt nach dem ursprünglichen Besitzer.

Halberstadt/DUR. – Im Fall der drei geretteten Hundebabys in Halberstadt hat sich nun die Polizei eingeschaltet. Nach einem Volksstimme-Bericht über die Retter der drei Yorkshire-Terrier-Welpen fahnden die Beamten jetzt nach dem ursprünglichen Besitzer.

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Um den ursprünglichen Besitzer oder die Besitzerin zu finden, werden nun Zeugen gesucht, die wissen, wem die Hunde ursprünglich gehörten, bevor sie ausgesetzt wurden.

Hunde wurden völlig vernachlässigt und in den Spiegelsbergen ausgesetzt

Die drei Yorkshire-Terrier waren vor knapp zwei Wochen im strömenden Regen in einem hohlen Baum in den Spiegelsbergen gefunden worden. Die Tiere seiem zwar gut ernährt, aber ansonsten in einem völlig vernachlässigten Zustand gewesen, berichten die Tierretter. Das Fell sei so verfilzt gewesen, dass die kleinen Hunde kaum laufen konnten. Nach der Rettung durch die Fundtierunterkunft kamen die drei in eine Pflegestelle, wo sie seitdem aufgepäppelt werden.

Hinweise zur Herkunft der Hunde nimmt die Polizei im Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.