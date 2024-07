In Quedlinburg hat am frühen Sonntagmorgen ein Auto gebrannt. Die Flammen griffen auch auf einen zweiten Wagen über. Nun hat die Polizei die Brandursache geklärt.

Quedlinburg. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist durch einen Autobrand in Quedlinburg ein hoher Sachschaden entstanden. Kurz nach zwei Uhr sei in der Adelheidstraße ein Wagen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Auto sei vollständig zerstört worden.

Außerdem hätten die Flammen auf ein nebenstehendes Fahrzeug übergegriffen, hieß es. Der Sachschaden belaufe sich auf schätzungsweise 60.000 Euro.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist von einer Brandstiftung "durch Herantragen einer offenen Flamme" auszugehen.

Anmerkung der Redaktion: Die Polizei hat den Tatort korrigiert. In einer ersten Version des Artikels war dieser Halberstadt.