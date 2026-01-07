Die Bundespolizei ist am Montagabend wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Regionalexpress alarmiert worden. Am Hauptbahnhof Halberstadt eskalierte der Einsatz.

Halberstadt. – Nach einer Auseinandersetzung in einem Regionalexpress (RE) von Magdeburg nach Halberstadt ist es am Montagabend zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde sie gegen 20 Uhr über einen körperlichen Streit in dem Zug informiert.

Am Hauptbahnhof Halberstadt stellten die Beamten im Zug einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein mutmaßlich Geschädigter war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Aggressiver Fahrgast greift am Hauptbahnhof Halberstadt an

Der Mann verhielt sich den Angaben zufolge aggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte und schlug einem Beamten mit der Faust gegen die Brust. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Auf dem Weg zum Revier widersetzte sich der 37-Jährige weiter. Ein Atemalkoholtest ergab 1,63 Promille. Im Gewahrsam schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen eine Wand und Fensterscheiben, blieb dabei jedoch unverletzt.

Wegen auffälliger Stimmungsschwankungen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Ein Notarzt stellte keine Eigen- oder Fremdgefährdung fest.

Nach Streit im RE: Bundespolizei bittet Geschädigten, sich zu melden

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein. Zudem bittet sie den bislang unbekannten Geschädigten, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Bundespolizei sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.