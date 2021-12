Brandstiftung beim Polizeirevier Harz - 28-Jähriger aus Halberstadt festgenommen

Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Polizeireviers Harz in Halberstadt hat es am Donnerstag (16. Dezember) gebrannt. Ein 28-jähriger Mann aus Halberstadt konnte festgenommen worden. Er ist der Polizei bereits bekannt.

Halberstadt (vs) - Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Polizeireviers Harz hat am Donnerstag (16. Dezember) ein Fahrzeug gebrannt. Nach Auswertung von Videotechnik und durch die Untersuchung des Brandursachenermittlers stand am späten Nachmittag fest, dass es sich um eine Brandstiftung handelt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, führten intensive Fahndungsmaßnahmen um 17.30 Uhr zur Festnahme eines 28-jährigen Mannes aus Halberstadt. Dieser ist der Polizei umfangreich bekannt.

Er trat bereits wegen Brandstiftung in Erscheinung. Außerdem wurde gegen ihn wegen Gewalt- und Drogendelikten ermittelt. Das Amtsgericht Halberstadt erließ am heutigen Freitag (17. Dezember) gegen 12.30 Uhr einen Haftbefehl.