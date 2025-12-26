Radfahrer, die ohne Licht unterwegs sind in Dämmerung und Dunkelheit, sind mehr als ein Ärgernis. Sie gefährden sich und andere. In Halberstadt hat die Polizei jetzt einen solchen Dunkelfahrer angehalten. Mit überraschendem Ergebnis.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen 2025 ist die Harzer Polizei im Einsatz.

Halberstadt/SC. - Er war ohne Licht unterwegs, der Radfahrer, den Polizeibeamte am 25. Dezember um 17 Uhr in der Beckerstraße Halberstadts anhielten. Doch er war nicht nur schlecht zu sehen in der Dunkelheit.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Harz zudem fest, dass der Mann angetrunken war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Angaben eines Sprechers des Reviers einen Wert von 1,89 Promille. Deshalb wurde der Radler zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, die Bestimmung des Blutalkoholwerts ist als Beweis in Strafverfahren relevant.

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Beamten wiesen den Mann nicht nur daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen – also auch von Fahrrädern – unter Alkoholeinfluss eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellt. Sie leiteten gegen den Radler ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Fahren unter Alkohol oder Drogeneinfluss kann ordnungs- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, so die Polizei.