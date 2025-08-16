Diese Fahrt am frühen Morgen endet im Krankenhaus. Ein 42-Jähriger, der mit einen E-Scooter bei Dingelstedt (Harzkreis) unterwegs war, ist von einem Auto angefahren worden.

Dingelstedt/VS. - Einen schrecklichen Start in den Morgen erlebte am Freitag, 15. August, ein 42-jähriger Mann aus Halberstadt, als er mit einem E-Scooter bei Dingelstedt unterwegs war.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Samstag mitteilte, sei der 42-Jährige am Freitagfrüh mit seinem E-Scooter auf der Landesstraße 79 aus Richtung Dingelstedt kommend in Richtung Arbketal unterwegs gewesen. Gegen 6.45 Uhr beabsichtigte ein 49-jähriger Mann aus Dingelstedt mit seinem VW-Transporter den E-Scooter zu überholen. Dabei unterschritt er den zulässigen Mindestabstand zum E-Scooter und kollidierte mit diesem.

Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Fahrer des E-Scooters stürzte und wurde schwer verletzt. Der Halberstädter wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Harz leiteten gegen den 49-jährigen Dingelstedter ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.