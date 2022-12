Zwischen zwei Männergruppen unterschiedlicher Nationalitäten ist es in Halberstadt im Harz zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

In Halberstadt im Harz ist es in der Nacht zum Freitag zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten gekommen. Offenbar sind zwei Männergruppen aneinandergeraten. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Zwei Männer sind offenbar in der Nacht zum Freitag in Halberstadt im Harz bei einer Prügelei zwischen zwei Gruppen verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach kam es gegen Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zweier unterschiedlicher Nationalitäten auf dem Gelände der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt. Danach sollen zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren verletzt worden sein. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.