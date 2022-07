Langfinger aus Georgien beschäftigen Harzer Polizeibeamte

Wie Ladendetektive in Halberstadt und Wernigerode drei Männer aus Georgien auf frischer Tat ertappt haben und wie die Justiz mit ihnen verfährt.

Insgesamt drei Georgier wurden am Montag, 20. Dezember, im Harzkreis bei Ladendiebstählen auf frischer Tat geschnappt. Mit einem machte die Justiz einen schnellen Prozess.

Halberstadt/Wernigerode - Wollte er schnell mal noch Weihnachtsgeschenke besorgen? Eine Frage, die in der gestrigen Verhandlung vor dem Amtsgericht Halberstadt nicht näher thematisiert worden ist. Klar war jedoch, dass die acht Computerspiele, die ein Georgier am Montagmittag, 20. Dezember, aus dem Halberstädter Media-Markt getragen hatte, nicht bezahlt worden waren. Und dafür kassierte der 44-Jährige am Dienstag im Rahmen eines besonders beschleunigten Verfahrens vor Gericht die Quittung.