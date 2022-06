Stapelburg: Einbrecher werfen Gullideckel in Fenster vom NP-Supermarkt - Zeugen gesucht

Gezielt entwendeten die Täter in der Nacht zum Donnerstag mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Supermarkt in Stapelburg (Harz).

Stapelburg (vs) - In der Nacht zum Donnerstag, den 23.06.2022 gegen 03.25 Uhr warfen unbekannte Täter mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe des NP-Marktes in der Wasserstraße in Schmatzfeld ein. Gezielt entwendeten die Täter mehrere Schachteln Zigaretten. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.