In Halberstadt ist es in der Nacht zum Sonntag an einer Ampel zu einem Unfall gekommen. Einer der beteiligten Autofahrer war offenbar stark betrunken.

Halberstadt. - Nach einem Auffahrunfall in Halberstadt ermittelt die Polizei gegen einen 41-jährigen Autofahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung. Er hatte laut den Angaben der Polizei stark betrunken den Crash verursacht.

Einem Sprecher des Harzer Reviers zufolge war der Mann mit seinem Daimler auf den Wagen einer 31-Jährigen aufgefahren, die in der Kühlinger Straße an einer roten Ampel gehalten hatte.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizisten veranlassten eine Blutprobenentnahme, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der bei dem Crash entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.