Eine junge Frau wurde in Halberstadt von einem Bus erfasst. Sie musste anschließend ins Klinikum nach Quedlinburg gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam.

Halberstadt. - Leichte Verletzungen hat sich eine 18-Jährige zugezogen, als sie in Halberstadt am Freitag, 11. Juli, gegen 19:45 Uhr von einem Bus erfasst worden ist. Der Unfall ereignete sich in der Richard-Wagner-Straße, teilt die Polizei mit.

Die 48-jährige Fahrerin des Busses aus Bad Harzburg war nach Angaben der Polizei auf der Richard-Wagner-Straße unterwegs, ebenso wie eine Straßenbahn. Beide kamen aus Richtung der Quedlinburger Straße.

An der Haltestelle Heinrich-Heine-Platz hielt die Straßenbahn. Die Busfahrerin wollte daraufhin an der Bahn vorbeifahren, übersah dabei jedoch deren geöffneten Türen.

„Eine 18-jährige Halberstädterin stieg aus der Bahn und es kam zum Zusammenstoß“, teilt die Polizei weiter mit. Diese wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Klinikum in Quedlinburg gebracht.