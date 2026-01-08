Eine Jugendliche ist in Halberstadt beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden. Der Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Halberstadt. – In der Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt ist eine 15-jährige Fußgängerin am Donnerstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte die 15-Jährige die Straße auf Höhe der dortigen Schule überqueren, als sie mitten auf der Straße von einem Pkw gestreift wurde.

Nach Unfall in Halberstadt: Polizei sucht gelben Pkw

Die Jugendliche sei dadurch schwer verletzt worden, habe es jedoch noch selbst in ein Krankenhaus geschafft. Weitere Details über ihre Verletzungen oder ihren Zustand sind derzeit nicht bekannt.

Der Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne anzuhalten, so die Polizei weiter. Bei dem Fahrzeug handele es sich um ein gelbes Auto mit einem runden, silberfarbenen Logo im Frontbereich.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.