Am Mittwoch wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg mit dem 20. Verhandlungstag fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie viele Zeugen und Beweise braucht es noch bis zum Urteil? Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Droht jetzt Streit um die Dauer des Prozesses?

Dirk Sternberg, Vorsitzender Richter im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, wird am Mittwoch auch darüber verhandeln müssen, ob der Prozess beschränkt wird, oder ob die Beweisaufnahme weitergehen soll.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Mittwoch, 25. Februar, ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 20. Verhandlungstag geht es erneut um die Frage, ob der Prozess abgekürzt werden kann, oder ob noch weitere Zeugen und Beweise benötigt werden. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



20. Verhandlungstag im Überblick

- Wird der Prozess abgekürzt?

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage