Halberstadt. - Eine Person ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der L83 zwischen Halberstadt und Röderhof verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach war ein 55-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf den Seitenstreifen geraten. Dabei habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Pkw habe sich daraufhin gedreht, sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der 55-Jährige sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.