Zeugen in Halberstadt gesucht: Unbekannte Täter brechen in Schnellrestaurants ein 

Im Zeitraum des 24.12.2021 bis zum 25.12.2021 brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude eines Schnellrestaurants im Sülzeteiche ein.

Halberstadt (vs) - Im Zeitraum vom 24. Dezember 2021, 16.30 Uhr bis zum 25. Dezember 2021, 02.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude eines Schnellrestaurants im Sülzeteiche in Halberstadt ein. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein aufgebrochenes Fenster im 1. Obergeschoss festgestellt werden, durch welches sich die unbekannten Täter Zugang zum Inneren des Gebäudes verschafften. Es wurden augenscheinlich keine Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl unter 03941 / 674-293.