Für die jugendlichen Insassen endet am Freitag eine Autofahrt in Halberstadt im Krankenhaus. Dabei saßen sie nicht am Steuer.

Zwei leichtverletzte Insassen sind Folgen dieses Zusammenstoßes auf einer Halberstädter Kreuzung am 15. August.

Halberstadt/VS. - Zwei Autos kollidieren am späten Freitagabend in Halberstadt - mit fatalen Folgen.

Ein 18-Jähriger Halberstadt war am 15. August gegen 23.10 Uhr mit seinem Pkw BMW auf der Quedlinburger Straße aus Richtung Kühlinger Straße unterwegs und wollte nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen.

Laut Angaben eines Sprechers des Polizeireviers Harz übersah der BMW-Fahrer dabei einen Pkw VW, der gerade die Quedlinburger Straße geradeaus in Richtung der Kühlinger Straße unterwegs war. Am steuer saß ein 19-Jähriger Halberstädter.

Ambulante Behandlung im Krankenhaus nach dem Unfall in Halberstadt

beim abbiegen kam es zur Kollision beider Pkw. Dabei wurden laut Polizei ein Insasse des BMW, ein 16-jähriger Mann aus Halberstadt, sowie eine Insassin des VW, eine 18-jährige Frau aus Halberstadt, leicht verletzt. Beide Personen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Harz leiteten gegen den 18-jährigen BMW-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.