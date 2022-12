Enkeltrick in der Börde: Über Handynachrichten Geld erbeuten

Haldensleben / Wolmirstedt (vs) - Gehäuft treten zurzeit im Landkreis Börde Versuche eines „Enkeltricks“ auf. Dabei bekommen Menschen per Messengerdienst auf ihr Handy eine Nachricht. Mit „Hallo, dies ist meine neue Nummer!“ beginnt der Nachrichtenaustausch per Messenger mit dem Sohn oder der Tochter, die plötzlich angeblich ein neues Handy hat.

Einige Texte später muss dringend eine Rechnung bezahlt werden, was aber mit dem neuen Telefon noch nicht funktioniert, heißt es in der Mitteilung des Polizeireviers Börde. Es wird um die Hilfe der Eltern gebeten, die oft die Zahlungen übernehmen.

Später stellt sich heraus, dass die tatsächlichen Kinder gar keine neuen Telefone haben und auch nicht um die Bezahlung von Rechnungen gebeten haben.

Die Polizei empfiehlt: