Haldensleben - vs

Unbekannte sind im Laufe der ersten Februarwoche 2023 in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Friedenskolonie in der Wedringer Straße in Haldensleben eingebrochen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit zwischen dem 1. und dem 8. Februar zugetragen haben. Die Einbrecher stahlen aus der Laube einen Fernseher sowie mehrere motorbetriebene Werkzeuge.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise von möglichen Zeugen des Einbruchs nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/47 80 entgegen.