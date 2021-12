Heiligabend: Einbrecher stehlen Staubsauger, Laptop, Schmuck und Bargeld in Samswegen

Die geschädigte Familie verließ am 24. Dezember gegen 14.45 Uhr das Haus mit verheerenden Folgen.

Niedere Börde/ OT Samswegen (vs) - Die Geschädigte Familie verließ am 24. Dezember gegen 14.45 Uhr das Haus. Als sie gegen 19.45 Uhr zurückkehrten, stellte sie fest, dass durch bisher unbekannte Täter die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Vor Ort wurden Einbruchs- und Hebelspuren am Küchenfenster festgestellt. Die Täter entwendeten einen Laptop, Schmuck, 250 US-Dollar und einen Staubsauger der Firma Dyson. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 4780 entgegen.