Polizeikontrolle in Haldensleben endet für Traktorfahrer mit Strafverfahren 

Haldensleben (vs) - Am 08. Januar 2022 gegen 10.55 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Haldensleben in der Bornschen Straße einen Traktor samt Anhänger fest. Da die Beamten an der Fahrzeugkombination keine Kennzeichen feststellen konnten, wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Der Verdacht der Einsatzkräfte, dass das Fahrzeug ohne einen gültigen Versicherungsschutz geführt wurde, wurde dabei bestätigt. Des Weiteren besaß der 45-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeuggespann. Den 45-jährigen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.