Nach einem Unfall mit drei Transportern auf der A2 hat sich nur wenig später ein folgenschwerer Unfall mit fünf Lkw am Stauende bei Uhrsleben ereignet. Die Autobahn Richtung Hannover bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Unfall am Stauende auf A2: Fünf Lkw bei Uhrsleben in der Börde zusammengeschoben

Unfall am Stauende auf A2: Bei einer Karambolage auf der Autobahn in der Börde bei Uhrsleben sind fünf Lkw ineinandergeschoben worden. Zwei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Foto:

Uhrsleben - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Magdeburg und Helmstedt bleibt die Autobahn vorerst in Richtung Hannover voll gesperrt. Der Crash soll sich am Ende eines Staus ereignet haben, der ebenfalls durch einen vorherigen Unfall mit drei Transportern verursacht worden war.

Nach Angaben der Polizei fuhr zunächst ein Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Uhrsleben in ein Stauende. Drei weitere Lkw habe er dabei aufeinander geschoben. Ein fünfter Lkw soll anschließend in die Unfallstelle gefahren sein und blieb mit seinem Fahrerhaus am Anhänger des vor ihm befindlichen Unfall-Lkws hängen. Bei dem Zusammenstoß riss offenbar das Fahrerhaus ab und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Durch den Zusammenstoß seien zwei Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer, wie es weiter heißt. Drei beteiligte Lkw waren allem Anschein nach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro.

Am Stauende sind fünf Lkw auf der A2 in der Börde verunglückt. Foto: Polizei

Außerdem sollen große Mengen Diesel ins Erdreich gelangt sein.

Die Aufräumarbeiten laufen derzeit und noch auf unbestimmte Zeit, so dass es weiterhin zu einer Vollsperrung kommt.