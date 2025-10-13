Über einen Hintereingang verschaffen sich unbekannte Täter in Althaldensleben Zutritt in eine Sparkassenfiliale und machen sich an einem Geldautomaten zu schaffen.

An einem Standort der Sparkasse in Haldensleben wurde eingebrochen.

Althaldensleben – In einem Haldensleber Selbstbedienungsstandort der Sparkasse gab es in der Nacht zu Montag, 13. Oktober, einen Einbruch. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen der Sparkasse in der Neuhaldensleber Straße in Althaldensleben.

Laut Polizei sei davon auszugehen, dass die Täter sich durch einen Hintereingang Zutritt verschafft haben. An einem Technikschrank und einem Geldautomaten sei manipuliert worden. Außerdem sei die Tür des Tresorraums geöffnet worden.

Fahndung bringt keine Hinweise zu den Tätern

Ob auch aus den Geldkassetten etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Einer der Automaten ist vorübergehend außer Betrieb, heißt es auf einem Hinweisschild in der Filiale. Eine eingeleitete Fahndung in der Umgebung hat laut Polizei noch zu keinen Hinweisen zu den Tätern geführt.

Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/478-0 zu melden.