Ein Mopedfahrer stürzt auf der Kreisstraße bei Klötze und wird verletzt.

Klötze/Kakerbeck/vs. - Ein 19-jähriger Mopedfahrer ist am Sonnabendmittag (11.10.25) auf der Kreisstraße 1091 zwischen Klötze und Kakerbeck gestürzt.

Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mitfahrer war er in Richtung Kakerbeck unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer wurde bei dem Sturz verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Gardelegen gebracht. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Das beschädigte Moped musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.