Unfall auf B245! 58-jähriger Radfahrer stirbt nach Crash bei Haldensleben im Krankenhaus

Haldensleben. – Am Dienstagabend ist ein 58-jähriger Radfahrer nach einem Unfall auf der B245 bei Haldensleben (Börde) im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war ein 62-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr auf der B245 in Richtung Bebertal unterwegs. Der Radfahrer fuhr vor dem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert, so die Polizei. Im Krankenhaus erlag der 58-Jährige seinen schweren Verletzungen.