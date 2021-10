Unfall im Landkreis Börde: Auto kollidiert auf der L25 bei Flechtingen mit Lkw

Am Donnerstagmorgen kollidierten auf der L25 in der Nähe von Flechtingen im Landkreis Börde ein Pkw und ein Lkw.

Flechtingen - Ein Unfalll auf der L25 im Landkreis Börde sorgte am Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr. Ein Lkw war aus Flechtingen kommend in Richtung Calvörde unterwegs und wollte nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und setzte zum überholen an. In der Folge krachte sein Auto in den Laster. Beide Fahrer hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.

Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.