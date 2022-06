Landstraße 24: Autofahrer kollidiert mit Baum und überschlägt sich - Polizei findet Waffen

Ein 28-jähriger Autofahrer kollidierte am Samstag auf der Landstraße 24 in Richtung Rottmersleben mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei dann mehrere Waffen.

Rottmersleben (vs) - Ein 28-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag gegen 03.45 Uhr die Landstraße 24 in Richtung Rottmersleben. Hier kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Straßenrand befindlichen Baum zusammen. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Verunfallte wurde durch den Aufprall verletzt, sodass dieser in ein Krankenhaus medizinisch behandelt werden musste. Weshalb der alleinbeteiligte Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 28-Jährige räumte den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt ein, weshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Während der Unfallaufnahme wurden im Pkw zwei Messer sowie ein Schlagstock vorgefunden, bei welchem ein Führen dieser Gegenstände nach dem Waffengesetz verboten sind. Die Waffen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.