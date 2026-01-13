Ein niederländisches Güterschiff hat auf dem Mittellandkanal bei Bülstringen ein Leck durch eine Eisscholle erlitten. Der Schiffsführer wollte gerade anlegen, als plötzlich Wasser einlief.

Bülstringen. – Am Montagabend hat auf dem Mittellandkanal in der Nähe von Bülstringen (Landkreis Börde) eine Eisscholle ein Leck an einem Schiff verursacht, teilt die Wasserschutzpolizei mit.

Demnach hatte der Schiffsführer eines niederländischen Güterschiffes anlegen wollen, als im Maschinenraum plötzlich Alarm ausgelöst wurde – Wasser drang in das Schiff ein.

Eisscholle auf dem Mittellandkanal verursacht Leck an Güterschiff

Das eingedrungene Wasser habe durch eine Automatik des Schiffes zunächst hinausgepumpt werden können. Der Schiffsführer wählte den Notruf und alarmierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte fanden ein Leck unterhalb des Rumpfes. Sie verschlossen das Leck zunächst provisorisch, so die Polizei weiter. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand die Beschädigung vermutlich beim Überfahren einer Eisscholle. Verletzt wurde niemand.

Neben dem eingedrungenen Wasser könnten auch Betriebsstoffe, etwa Öl oder Kraftstoff, nach außen gelangt sein. Die Polizei hat ein Verfahren zur Überprüfung einer möglichen Gewässerverunreinigung eingeleitet.