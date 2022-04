Video: Schwerer Unfall auf A2 - Lkw mit 24 Tonnen Kaffee durchbricht Leitplanke

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen (18. Januar) auf der A2 in der Börde von der Fahrbahn abgekommen. Als Unfallursache wird Sekundenschlaf vermutet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen.

Alleringersleben - Bis zum Dienstagabend dauerte die Bergung eines verunfallten LKWs auf der Autobahn 2. In Richtung Hannover kam es dadurch zu Behinderungen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Lkw-Fahrer mit dem Sattelzug in Richtung Hannover unterwegs, als er bei Alleringersleben in der Börde nach rechts von der Fahrbahn abkam.