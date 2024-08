Mann bei Crash auf A2 gestorben! Drei Lkw und ein Wohnmobil in Flammen - Vollsperrung

Nach einem Unfall ist die Autobahn 2 zwischen Bornstedt und der Raststätte Börde Nord voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt. Ein Mensch kam ums Leben.

Bornstedt. - Ein Unfall mit Sperrung der Fahrbahnen in beide Richtungen hat sich am späten Dienstagvormittag auf der A2 zwischen Irxleben und Bornstedt ereignet, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dabei wurde eine Person getötet und vier weitere verletzt, heißt es weiter.

Demnach waren gegen 10.23 Uhr ein Wohnmobil und drei Lkw kurz hinter dem Rasthof Börde-Nord ineinander gekracht und stehen seitdem in Flammen. Die Feuerwehr lösche derzeit den Brand. Es komme zu einer extremen Rauchentwicklung.

Der Unfall sei zustande gekommen, als ein Lkw-Fahrer ein Stauende übersehen habe, ungebremst in das Wohnmobil raste und dieses dabei in einen weiteren Lkw schob.

Die Fahrer der Lkw seien aus den Fahrzeugen geborgen worden. Ein Insasse des Wohnmobils sei noch an der Unfallstelle gestorben. Ein weiterer Insasse wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen, heißt es.

Der unfallverursachende Lkw-Fahrer sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden weiteren beteiligten Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, so die Polizei.

Zunächst hieß es, ein Lkw habe eine Mittelleitplanke durchbrochen. Diese Information wurde später korrigiert.

Laut Polizei ist derzeit ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Wie stark die Flammen die Fahrbahn beschädigt haben, könne aktuell noch nicht geklärt werden.

Demnach erstrecken sich Trümmer des Unfalls über die gesamte Fahrbahnbreite. Es haben sich Staus gebildet. Es werde erwartet, dass sich die Sperrung bis in die Abendstunden erstrecke, so die Beamten weiter.

Die am Unfall beteiligten Lkw seien jeweils mit Abfall, Elektrotechnik und Holzpaletten beladen gewesen.

Die Johanniter-Stauhelfer der Motorradstaffel Börde sind mit drei Motorrädern im Einsatz und kümmern sich um die im Stau wartenden Fahrzeuginsassen.

"Im Rahmen der Lösch-, Rettungs-, und Bergungsarbeiten mussten beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Hannover wird derzeit an der Anschlussstelle Irxleben abgeleitet", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei empfiehlt, als Umleitung die U74 zu nutzen. Der Verkehr wird über Irxleben in Richtung Hannover und bei Bornstedt Richtung Berlin abgeleitet.

Die Richtungsfahrbahn Berlin ist ab der Anschlussstelle Bornstedt gesperrt. Nach Ende der Löscharbeiten ist mit einer Freigabe in den späten Abendstunden zu rechnen.

Dann müsse zudem geprüft werden, inwieweit der Fahrbahnbelag durch die starke Brandentwicklung beschädigt worden sei und saniert werden muss.